Mansur Yavaş'tan 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusuna manidar yanıt: Allah bilir - Son Dakika

KRT TV ekranlarında yayınlanan Şimdiki Zaman'a konuk olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

Yavaş, gazeteci Uğur Dündar'ın "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna "Ankara halkı beni Ankara'ya hizmet etsin diye seçti. Hatta böyle siyasi işlere karışmamı istemediği de belli ki sadece hizmet odaklı çalışınca şu konuşulmaya başlandı. 'Adam işini yapıyor' Demek ki Türk milleti işini yapan adama hasret kalmış. İşini yaparken her şeye karışan insanı istemiyor. 'Biz seni belediye başkanı olarak seçtik, belediye başkanlığını güzelce yap diyor.' Ben de memnunum, inşallah daha güzel hizmetler yapacağız. Atatürk'ün bize emanet ettiği Başkent'i dünya başkentleriyle yarışır bir hale getirmek için çalışacağız. Ondan sonra yarın sokağa çıktığımda 'Geldi güzel de hizmet etti' dendiği zaman benim için en büyük makam odur. Bunun haricinde bir şeye ne odaklıyım ne de düşünüyorum. Beni Ekrem Bey'le böyle zaman zaman yarıştırıyorlar ama şu kadarını söyleyeyim biz ancak hizmette yarışırız." cevabını verdi.

"ALLAH BİLİR"

Gazetecilerin ısrarı üzerine Yavaş "Bir işi yaparken başka bir işe odaklanırsanız mümkün değil başarılı olamazsınız. Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili benim görev süremin tamamını milletin tartması lazım. Sonrasını Allah bilir" yanıtını verdi.

"GÖKÇEK'İN SAĞLIĞI BOZUK"

Yavaş, Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında ise "Psikolojisi ya da ruh sağlığı bozuk. Doktora görünmesini tavsiye ediyorum. Tek tek personelimizle uğraşıyor. Sürekli tweet atıyor. Ben muhatap almıyorum. Neden görevden alındığı da belli değil zaten. Baktı ki belediyede işler yolunda, sürekli tweet atıyor 'çapsız şöyle, çapsız böyle' diyor. Şahsımı hedef aldığı için gidip şikayet ediyorum, savcı ise siyasetçi AİHM kararları gereğince buna katlanmalıdır diyerek takipsizlik veriyor. Herhangi bir şahıs AK Partili belediye başkanına 'çapsız' dediği için aynı savcı hemen dava açıyor. Ben hukukçuyum, hukukla oynamasınlar ben ayrıcalık istemiyorum.'' açıklamasını yaptı.