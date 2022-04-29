Mansur Yavaş'tan Gençlere: "Bu Kente Bir Şeyler Katmanızı İstiyoruz, Sahiplenmenizi İstiyoruz" - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleriyle iftarda bir araya geldi. Yerel Gençlik Eylem Planı'nın startının da verildiği programda gençlere seslenen Yavaş, "Bu kente bir şeyler katmanızı istiyoruz, sahiplenmenizi istiyoruz. Bizim göremediklerimizi gösterin, çünkü geleceğimizi en iyi gören sizlersiniz" dedi.

Daha önce büyükelçiler, sanayiciler, şehit yakınları ve gazilerle iftar programında bir araya gelen Mansur Yavaş, son olarak Ankara Kent Konseyi Başkent Gençlik Meclisi üyeleriyle ABB Konferans Salonu'nda düzenlenen iftarda buluştu.

Gençlerin sorunlarını dinleyerek taleplerini not alan Yavaş, projelerini de anlatarak Büyükşehir Belediyesi Yerel Gençlik Eylem Planı'nın startını verdi. Yavaş daha sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi yemekhanesinde 200'den fazla genç ile iftar yaptı.

"SİZ KENDİ TARİHİNİZİ KORUMAZSANIZ KENTİN HAFIZASINI KAYBETMİŞ OLURSUNUZ"

Yavaş, Ankara'daki kültürel değişime dikkat çektiği konuşmasında şunları söyledi:

"Dünyanın neresine giderseniz gidin, tarihi kent merkezi mutlaka korunur. Siz, kendi tarihinizi korumazsanız kentin hafızasını kaybetmiş olursunuz. Dolayısıyla Ulus ve çevresinde yenileme çalışmaları yapıyoruz. Buraların birçoğunu da siz gençlerimizin kullanımına açacağız. Mesela bir tanesi Sıhhiye'deki giyim merkezinin olduğu yer. Mahkemeden tahliye kararı çıktı, orayı tahliye edeceğiz ve sizler için kullanılır hale getireceğiz. Bunu da inşallah 8-10 ayda yapacağız. Kurtuluş Parkı'nın karşısında çok katlı otopark var. Çok katlı otoparkın altını da sizin kullanımınıza açacağız. Tamamen öğrencilerin gidebileceği yerler, rahatça çalışabileceğiniz alanlar olacak."

"BU KENTE BİR ŞEYLER KATMANIZI, KENTİ SAHİPLENMENİZİ İSTİYORUZ"

Gençlere, "Bu kente iyice sahip çıkın. Sizleri göndermek istemiyoruz, gitmenizi istemiyoruz. Bu kente bir şeyler katmanızı, kenti sahiplenmenizi istiyoruz. Kendinizi misafir gibi hissetmenizi istemiyoruz. Bizim göremediklerimizi gösterin, çünkü geleceğimizi en iyi gören sizlersiniz" diye seslenen Yavaş, "İnşallah size bu yılın sonunda ya da önümüzdeki yıl yeni gelecek gençlerle birlikte kullanacağınız üç yeni mekan hediye edeceğiz" dedi.

"BABASI DÖVÜŞEN ÇOCUKLARIN KARDEŞLİĞİNİ GÖSTERİYORSUNUZ DÜNYAYA"

Programa katılan Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da bin 600'den fazla öğrenciyi bir araya getiren Gençlik Meclisi'nin çalışmalarının önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Ankara'ya değil dünyaya örnek olan şeffaf ve katılımcı kültür yeşerdi bu kentte. Toplumun bütün kesimlerinin renkleri var. Babası dövüşen çocukların kardeşliğini gösteriyorsunuz dünyaya. Ankara yaklaşık 4 milyona yakın göçmen alan ve göçmenleri kendi sosyolojisinde zamanı durduran, sosyal yardım almak zorunda bırakılan bir kültürle uzun yıllar hareketlenemeyen bir kentti. Dolayısıyla 'Üniversite Ankara'da okunur' kampanyasından sonra buraya gelen, gözleri ışık saçan çocuklar, semtlere öyle bir renk katacaksınız ki bu kentteki sınıfsal ayrım ortadan kalkacak ve kentin her tarafı üretmeye başlayacak. Kalkınmanın kenti olabilmemiz için mezun olduktan sonra burada kalın lütfen olur mu? Burada kaldığınız zaman başkanımızın çağrısı çok daha anlamlı hale gelecek ve Türkiye'nin parlayan yıldızı olacağız."

"BİR SENE İÇERİSİNDE BAŞKENT'İN GENÇ DOSTU BAŞKENT OLABİLMESİ İÇİN DE BİR ÇALIŞMA İÇERİSİNE GİRMİŞ OLACAĞIZ"

Ankara'da gençlere yönelik düzenlenecek etkinlik ve faaliyetlerde gençlerin karar vermesini istediklerini vurgulayan AKK Gençlik Meclisi Başkanı Halil Ecer ise "Çalıştaylar ve sempozyumlarla, konferanslarla birlikte süreci ilerleteceğiz. Bu süreci ilerletirken de her birimizin kendi iradesini ve kendi kimliğiyle, kendi şahsiyetiyle var olabildiği bir süreci de başlatmış olacağız. Bundan sonraki süreçte Başkent'te gerçekten genç akıl devreye girecek ve Başkent'in güzelleştirilmesi ve özellikle de Avrupa Gençlik Yılı kapsamında bir sene içerisinde Başkent'in genç dostu başkent olabilmesi için de bir çalışma içerisine girmiş olacağız" dedi.