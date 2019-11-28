Son Dakika Haberleri: Mansur Yavaş'tan 'kuvvetli fırtına' uyarısı
Son Dakika Güncel Mansur Yavaş'tan 'kuvvetli fırtına' uyarısı - Son Dakika

Mansur Yavaş'tan 'kuvvetli fırtına' uyarısı

6 saat önce

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yarın beklenen 'kuvvetli fırtına' nedeniyle Ankaralıları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Mansur Yavaş'tan 'kuvvetli fırtına' uyarısı, System.String[]

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yarın beklenen 'kuvvetli fırtına' nedeniyle Ankaralıları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara'da yarın beklenen 'kuvvetli fırtına' nedeniyle halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yavaş açıklamasında, "Değerli hemşehrilerim, Meteorolojinin uyarısına göre, yarın sabah saatlerinden itibaren kentimiz genelinde beklenen kuvvetli fırtınaya karşı sizleri dikkatli olmaya davet ediyorum. Yaşanması muhtemel tüm olumsuzluklara karşı ekiplerimizle birlikte teyakkuz halinde olacağız" ifadelerine yer verdi.


Mansur Yavaş, Twitter, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş'tan Ankaralılara kuvvetli fırtına uyarısı
Kızına telefonla haber verdikten sonra pompalı tüfekle intihar etti! Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi Yunan Dışişleri, Libya'yla imzalanan mutabakat nedeniyle Türkiye'nin Atina Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 05:14:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mansur Yavaş'tan 'kuvvetli fırtına' uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]