Son Dakika Haberleri: Mansur Yavaş'tan ODTÜ'ye yurt teklifi
Son Dakika Ekonomi Haber

Mansur Yavaş'tan ODTÜ'ye yurt teklifi

1 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök ile görüşerek belediye olarak bir yurt inşa edip üniversiteye hibe edebilecekleri teklifinde bulunduğunu açıkladı.

Mansur Yavaş'tan ODTÜ'ye yurt teklifi, System.String[]
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök ile görüşerek belediye olarak bir yurt inşa edip üniversiteye hibe edebilecekleri teklifinde bulunduğunu açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:47 
Mansur Yavaş, Ankara, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Melih Gökçek'ten çok konuşulacak paylaşım: Kameraları sökmeye gelenler arasında boksörler, güreşçiler var Mansur Yavaş'tan ODTÜ'ye yurt teklifi Çin'in döviz rezervi Haziran'da 14 ayın zirvesine tırmandı HDP, Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınmasını değerlendirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 22:47:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mansur Yavaş'tan ODTÜ'ye yurt teklifi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]