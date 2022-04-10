Mansur Yavaş'tan otobüs ücretlerine ilişkin paylaşım - Son Dakika
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Mansur Yavaş'tan otobüs ücretlerine ilişkin paylaşım

10.04.2022 00:02
Mansur Yavaş'tan otobüs ücretlerine ilişkin paylaşım

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "06.00-06.45 saatleri arasında tam biniş ücretinin 4.5 TL'ye indirilmesini UKOME toplantısında gündeme getireceğiz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "06.00-06.45 saatleri arasında tam biniş ücretinin 4.5 TL'ye indirilmesini UKOME toplantısında gündeme getireceğiz" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, UKOME toplantısında, 06.00-06.45 saatleri arasında tam biniş ücretinin 4.5 TL'ye indirilmesini gündeme getireceklerini açıkladı. Yavaş paylaşımında, "Sabah trafiğini rahatlatmak ve Ankaralının bütçesine katkı sağlamak için sabah 06.00-06.45 saatleri arasında tam biniş ücretinin 4.5 TL'ye indirilmesini UKOME toplantısında gündeme getireceğiz. Kabul edilmesi ve sistemin uyumlu hale getirilmesiyle uygulamaya hemen başlayacağız" ifadelerine yer verdi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

Mansur Yavaş'tan otobüs ücretlerine ilişkin paylaşım

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş, Türk Lirası, Twitter, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Mansur Yavaş'tan otobüs ücretlerine ilişkin paylaşım - Son Dakika
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