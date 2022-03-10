Mansur Yavaş'tan 'özel halk otobüsü' ve 'dolmuş' açıklaması - Son Dakika
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Mansur Yavaş'tan 'özel halk otobüsü' ve 'dolmuş' açıklaması

10.03.2022 10:07

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, özel toplu taşıma esnafının, 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren yaşanılan ekonomik zorluklar nedeniyle hizmetlerine devam edemeyeceğini bildirdiğini belirterek, vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için Belediye'nin imkanlarının...

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, özel toplu taşıma esnafının, 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren yaşanılan ekonomik zorluklar nedeniyle hizmetlerine devam edemeyeceğini bildirdiğini belirterek, vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için Belediye'nin imkanlarının seferber edileceğini açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mahsur Yavaş, Twitter hesabından bir video mesaj paylaştı. Özel halk otobüsü ve dolmuş esnafının artan akaryakıt maliyetleri nedeniyle trafiğe çıkmama kararına ilişkin açıklamada bulunan Yavaş, şunları kaydetti:

"Ankara'da hizmet veren özel halk otobüsü ve dolmuşçu esnafı, yaşanılan ekonomik zorluklar ve artan akaryakıt maliyeti karşısında ulaşım bedelinin en az 8 lira olmasını talep etmektedir. Özel toplu taşıma esnafları ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın belirlediği ücretsiz taşıma bedelinin de Belediyemiz tarafından karşılanmasını talep etmektedir. Bugünkü ekonomik şartlarda, bu talepleri ne vatandaşlarımızın ne de Belediyemizin karşılaması mümkün değildir. Özel toplu taşıma esnafı, bu koşullarda 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren hizmetlerine devam edemeyeceklerini bildirmiştir. Bu süreçte vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmemesi için Belediyemizin tüm imkanları seferber edilecektir. Yine de vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için çözüm üretilene kadar, imkanları varsa özel araçlarını tercih etmelerinin uygun olacağını düşünmekteyiz. Şunun bilinmesini isterim ki artan akaryakıt maliyetleri karşısında vatandaşlarımızın da esnafımızın da mağdur edilmeyeceği çözüm üretme çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir."

Mansur Yavaş'tan 'özel halk otobüsü' ve 'dolmuş' açıklaması
Mansur Yavaş'tan 'özel halk otobüsü' ve 'dolmuş' açıklaması
Mansur Yavaş'tan 'özel halk otobüsü' ve 'dolmuş' açıklaması

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Halk Otobüsü, Mansur Yavaş, Ankara, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş'tan 'özel halk otobüsü' ve 'dolmuş' açıklaması - Son Dakika


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