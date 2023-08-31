Mansur Yavaş'tan sonra Tunç Soyer de adaylığa göz kırptı: Daha yapacak çok şey var - Son Dakika

Mansur Yavaş'tan sonra Tunç Soyer de adaylığa göz kırptı: Daha yapacak çok şey var

Son Güncelleme: 31.08.2023 23:34

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den de adaylık açıklaması geldi. Tunç Soyer, "Daha yapacak çok şey var. Bütün bu sular durulur ve partinin yetkili organları, genel başkanı, kararları verir. O nedenle diliyorum ki bir dönem daha nasip olursa, bütün bunları tamamlamak isterim." ifadelerini kullandı. Soyer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bu konuda bir görüşmesinin olmadığını söyledi.

Yeniden adaylığa göz kırpan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Daha yapacak çok şey var. Bütün bu sular durulur ve partinin yetkili organları, genel başkanı, kararları verir. O nedenle diliyorum ki bir dönem daha nasip olursa, bütün bunları tamamlamak isterim." diye konuştu.

"VADETTİKLERİMİZİ BÜYÜK ÖLÇÜDE TAMAMLADIK"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yeniden adaylığa göz kırptı. Ağrı Dernekleri Konfederasyonu Ege Bölgesi İzmir Başkanlığı'nı (AĞKON) ziyaret eden Soyer, görevde olduğu süre boyunca yaşanan gelişmeleri de değerlendirdi. Tunç Soyer, 5 yıl içerisinde çok büyük felaketler yaşadıklarını söyleyerek, "Orman yangınları, pandemi, deprem. Hepsini üst üste yaşadık. Şimdi de ekonomik kriz, siyasi kriz, seçimler. 5 yıl önce vadettiklerimizi büyük ölçüde tamamlamış olsak da yüzde 20 civarında yapamadıklarımız var. Önce onları tamamlamak isterim." ifadelerini kullandı.

"DAHA YAPACAK ÇOK ŞEY VAR"

Tunç Soyer, yapacak daha çok proje olduğunu söyleyerek, "CHP, 100 yıllık bir parti. Ben de onun büyükşehir belediye başkanıyım. Daha yapacak çok şey var. Bütün bu sular durulur ve partinin yetkili organları, genel başkanı, kararları verir. O nedenle diliyorum ki bir dönem daha nasip olursa, bütün bunları tamamlamak isterim. 'Sakin sulardan iyi kaptan çıkmaz' diye bir söz var. Benim görev sürem de o kadar dalgalı geçti ki. İzmir'i tekrar bir dünya kenti yaparak, bu şehrin ürettiği refahın adil biçimde paylaşılmasını sağlayacak daha çok projemiz var. Bunları yapmaya gayret edeceğiz." dedi. Soyer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla da bu konu üzerine bir görüşmesi olmadığını kaydetti.

Turan Yiğittekin
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tunç Soyer, Eğitim, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Mansur Yavaş'tan sonra Tunç Soyer de adaylığa göz kırptı: Daha yapacak çok şey var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mansur Yavaş'tan sonra Tunç Soyer de adaylığa göz kırptı: Daha yapacak çok şey var - Son Dakika
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