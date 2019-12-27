Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı - Son Dakika

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yerli otomobile ilişkin yaptığı açıklamada, "Ülkemizin fark gözetmeksizin uluslararası her alanda 'Milli' duruşunun bir adım öteye taşınması için tüm imkanlarımızı sonuna kadar seferber etmeye hazırız" dedi.

Yavaş, bugün tanıtımı yapılan yerli otomobile ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Yavaş paylaşımında, "Uzun bir süredir yerli oto ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip etmeye çalışıyoruz. Ülkemizin fark gözetmeksizin uluslararası her alanda 'Milli' duruşunun bir adım öteye taşınması için tüm imkanlarımızı sonuna kadar seferber etmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

ANKARA/