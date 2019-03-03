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Mansur Yavaş: Topyekun Bir Değişimin Zamanı Gelmiştir

1 saat önce

MİLLET İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, "25 yıldır Ankara'yı yöneten zihniyet, üstelik 17 yıldır hükümette olan bir partinin belediye başkanı olmasına rağmen baktığımızda Ankara'nın hiçbir probleminin çözülmediğini görüyorum.

Mansur Yavaş: Topyekun Bir Değişimin Zamanı Gelmiştir, System.String[]
MİLLET İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş,  "25 yıldır Ankara'yı yöneten zihniyet, üstelik 17 yıldır hükümette olan bir partinin belediye başkanı olmasına rağmen baktığımızda Ankara'nın hiçbir probleminin çözülmediğini görüyorum. Hep birlikte olup, topyekun bir değişimin zamanı gelmiştir" dedi.

Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında, Etimesgut Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Yavaş, açılışta toplanan kalabalığa seslendi. AK Partili Mehmet Özhaseki'nin, 'Arkanızda ağa olmadan nasıl iş yapacaksınız?' söylemini hatırlatan Yavaş, meselenin zihniyet olduğunu söyledi. Şeffaflık vurgusu yapan Yavaş, "Ödediğiniz her paranın nereye harcandığını makbuzun arkasında göreceksiniz" dedi.

'BİR AN ÖNCE ANKARA'YI KALKINDIRMAM GEREKİYOR'

Mansur Yavaş, ekonomik kriz nedeniyle vatandaşın sıkıntılarının başında işsizlik geldiğini söyledi. Projelerinin tamamının Ankara'nın kalkınması üzerine olduğunu kaydeden Yavaş, "1 milyar harcanan Kızılırmak suyu boşa gidecek. O suların mutlaka akıtılması gerekiyor. O suyu Gölbaşı Bala arasında 1000 km karelik alanda sulu tarım yaptırmak suretiyle kullanacağız. Orada elde edilecek para, Ankara'nın ilçelerine dağıtılacak. İlk yapacağımız işlerden biri fuar alanını bitirmek. Bu çöken ekonominin karşısında bir an önce Ankara'yı kalkındırmam gerekiyor" diye konuştu.

'17 YILDIR AYNI HÜKÜMET 25 YILDIR AYNI ZİHNİYET'

Yavaş, Etimesgut'un ardından Kahramankazan'da vatandaşlarla buluştu. Vatandaşın değişim istediğini söyleyen Yavaş, şöyle konuştu: "25 yıldır Ankara'yı yöneten zihniyet, üstelik 17 yıldır hükümette olan bir partinin belediye başkanı olmasına rağmen baktığımızda Ankara'nın hiçbir probleminin çözülmediğini görüyorum. Metro, gelişmiş nerdeyse bütün ülkelerde 120 yıl önce yapılmış. Turizm yok. Herkesin çok rahat yürüyebileceği doğru düzgün kaldırım yok. Başkent kimliği ortadan kalkmış, Mustafa Kemal'in başkenti olmaktan çıkmış, sıradan bir il haline gelmiştir. Hep birlikte olup, topyekun bir değişimin zamanı gelmiştir."

'PROJE DEYİNCE GÖKDELEN PLAZA ANLIYORLAR'

Yavaş, Ankara'nın köyünde bulunan bir eve güneş enerjisi taktıklarını söyleyerek, sözlerine şöyle devam etti: "Artık köylerimizde güneş enerjisi olacak. Köylülerimiz artık elektrik parası da ödemeyecek. İstiyoruz ki; köylümüz köyünde kalsın, üretmeye devam etsin. Hayvancılığı da teşvik edeceğiz. Sözleşme garantisi ile tarımı da destekleyeceğiz. Entegreli et tesisleri kuracağız. Kayserili misafir 'Çay dağıtmakla olmaz diyor' akşam izliyoruz, çay dağıtan  Cumhurbaşkanı. İzmir ve Eskişehir belediyeleri gibi köylerimizde hayvancılığı teşvik edip, onların sütlerini satın alacağız. Bunları da okuldaki çocuklara dağıtacağız. Bunun nesi kötü? Tabi proje deyince onlar, gökdelenleri, plazaları,otelleri anlıyorlar. Bizim öyle projelerle işimiz yok. Biz Ankara'nın tümünü kalkındırmak istiyoruz."

'KIZILIRMAK'I İKNA EDEMEMİŞ'

AK Partili Özhaseki'nin bütün projelerini yaptığını iddia ettiğini söyleyen Yavaş, "Kayseri'ye deniz getirecekmiş. Hala gelecek. Etrafına gökdelenler dikmiş, duruyor. Bir diğer projesi Central Park'mış, yapmamış. 'Asıl proje Kızılırmak suyunu Kayseri'den geçireceğim' demiş, ama Kızılırmak'ı ikna edememiş öyle kalmış" şeklinde konuştu. Ankara'da yardım alan vatandaşların yardım almaya devam edeceğini belirten Yavaş, 'Hemşeri Kart' a para yüklemek suretiyle yardım yapacaklarını bildirdi.

Haber-Kamera:  Selen YALAZ- Muhammet BAYRAM/ANKARA, -

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 11:05 Kaynak: DHA

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