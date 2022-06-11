Mansur Yavaş: "Tüm Birimlerimizden 1277 Araç, 3138 Personelimiz Alanda Çalışmaktadır" - Son Dakika
Üye Girişi

Mansur Yavaş: "Tüm Birimlerimizden 1277 Araç, 3138 Personelimiz Alanda Çalışmaktadır"

11.06.2022 17:23

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, Başkenti etkisi altına alan şiddetli fırtına ve sağanak yağış ile ilgili “Tüm birimlerimizden 1277 araç, 3138 personelimiz hala alanda çalışmaktadır. Salı gününe kadar bu yağışlarımız devam edecektir. Ve ekiplerimizin hepsi hazır durumda bekleyecektir. Ankara’mıza geçmiş olsun, çok şükür şu ana kadar bize bildirilen bir can kaybı bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, Başkenti etkisi altına alan şiddetli fırtına ve sağanak yağış ile ilgili "Tüm birimlerimizden 1277 araç, 3138 personelimiz hala alanda çalışmaktadır. Salı gününe kadar bu yağışlarımız devam edecektir. ve ekiplerimizin hepsi hazır durumda bekleyecektir. Ankara'mıza geçmiş olsun, çok şükür şu ana kadar bize bildirilen bir can kaybı bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün öğle saatlerinde Ankara'da etkisini gösteren fırtına ve sağanak yağış sonrası açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından video yayınlayan Yavaş, salı gününe kadar devam etmesi beklenen yağışlar konusunda Ankaralıları uyardı. Yavaş, şunları söyledi:

" Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugün yaptığı 'turuncu uyarı' sonucunda Ankara merkeze fırtına şeklinde yönelen gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle Ankara Belediyemize şu ana kadar ev, iş yeri ve caddelerde yaklaşıl 300 bölgede su bakını, 35 ağaç devrilmesi, 23 çatı uçması, 3 elektrik direği devrilmesi ihbarı ulaşmış; 35 vatandaşımız ise kurtarılmıştır.

Ekiplerimiz ihbar bölgelerine derhal sevk edilmiştir. Kahramankazan, Ayaş'tan Mamak Gölbaşı'na kadar genel olarak yağışlar Ankara'nın her tarafında hüküm sürmüş şu anda yavaş yavaş ayrılmak durumundadır. Tüm birimlerimizden 1277 araç, 3138 personelimiz hala alanda çalışmaktadır.

Mağduriyetin giderilmesi için 153 numaralı telefonumuzu arayabilirsiniz. Salı gününe kadar bu yağışlar devam edecektir. ve ekiplerimizin hepsi hazır durumda bekleyecektir. Ben de Ankaralı hemşehrilerimin, bu durumu nazara alarak, salı gününe kadar devam edecek yağışlardan dolayı kendi ölçülerinde tedbirlerini almalarını özellikle rica ediyorum. Ankara'mıza geçmiş olsun. Çok şükür şu ana kadar bize bildirilen bir can kaybı bulunmamaktadır."

Mansur Yavaş: Tüm Birimlerimizden 1277 Araç, 3138 Personelimiz Alanda Çalışmaktadır
Mansur Yavaş: Tüm Birimlerimizden 1277 Araç, 3138 Personelimiz Alanda Çalışmaktadır
Mansur Yavaş: Tüm Birimlerimizden 1277 Araç, 3138 Personelimiz Alanda Çalışmaktadır
Mansur Yavaş: Tüm Birimlerimizden 1277 Araç, 3138 Personelimiz Alanda Çalışmaktadır

YORUMLAR
500
Aydın ve Ankara'daki yağış hayatı felç etti! Sokaklar adeta göle döndü Aydın ve Ankara'daki yağış hayatı felç etti! Sokaklar adeta göle döndü Şiddetli yağış Ankara'da vatandaşlara zor anlar yaşattı! Bazı araçlar suya gömüldü Şiddetli yağış Ankara'da vatandaşlara zor anlar yaşattı! Bazı araçlar suya gömüldü Sağanak Yağış ve Fırtına Ankara'yı Etkisi Altına Aldı Sağanak Yağış ve Fırtına Ankara'yı Etkisi Altına Aldı
Kaynak: ANKA

Mansur Yavaş, Tragger, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş: 'Tüm Birimlerimizden 1277 Araç, 3138 Personelimiz Alanda Çalışmaktadır' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
20:17 Londra'da PKK yandaşları yürüyüş düzenledi, Bozkurt işareti yapan bir Azerbaycan Türkü'ne ise saldırdı
20:11 Bakan Nebati: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz
20:05 Galatasaray'da Burak Elmas'ın oyu geçersiz sayıldı
19:53 Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi
19:35 Restorasyon paylaşımı tepki çekmişti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi: Proje 2015 yılında ödül aldı
19:22 Ankara'da yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:56 Real Madrid'e veda eden Marcelo'nın ilgisini Türkiye çekti
18:10 Ankara'da yaşanan sel felaketini vatandaşların çektiği fotoğraflar gözler önüne serdi
17:49 Her gün tablet mağazasına gidip defterine bir şeyler yazan çocuğun hikayesi duygulandırdı
17:48 Robot yardımcı hakemler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yeşil sahaya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 00:20:16. #1.11#
SON DAKİKA: Mansur Yavaş: "Tüm Birimlerimizden 1277 Araç, 3138 Personelimiz Alanda Çalışmaktadır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement