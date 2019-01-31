Mansur Yavaş: Türkiye'de Ilımlıları Temsil Ediyorum
43 dakika önce
Daha önce 2014 yılındaki yerel seçimlerde de bu ipi göğüsleme konusundaki kararlılığını sandık sonuçlarında gösteren Yavaş, yüzde 1 farkla Ankara belediye başkanlığını kıl payı kaçırmıştı.
Daha önce 2014 yılındaki yerel seçimlerde de bu ipi göğüsleme konusundaki kararlılığını sandık sonuçlarında gösteren Yavaş, yüzde 1 farkla Ankara
belediye başkanlığını kıl payı kaçırmıştı. Peki bu sefer farklı olacağını düşündüren sebepler neler?
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:13
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