Mansur Yavaş ulaşımda alınan yeni kararı açıkladı: Kadınlar istediği yerde inebilecek - Son Dakika

Mansur Yavaş ulaşımda alınan yeni kararı açıkladı: Kadınlar istediği yerde inebilecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, toplu ulaşımda alınan yeni kararı sosyal medya hesabından açıkladı. Yavaş, kadınların 365 gün boyunca 19.00'dan sonra EGO otobüslerinden istediği yerde inebileceğini duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından toplu ulaşımda alınan yeni kararı açıkladı. Yavaş, kadınların saat 19.00'dan sonra EGO otobüslerinden istedikleri yerde inebileceklerini duyurdu. "KADINLAR YALNIZ YÜRÜMESİNLER DİYE" Yavaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında "Kadınlar, güvenli bir geleceğe uzanan yolda yalnız yürümesin diye biz hep buradayız. 365 gün saat 19.00'dan sonra EGO otobüslerimizden istediğiniz yerde inebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

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