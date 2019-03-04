Son Dakika Haberleri: Mansur Yavaş: "Üreten Herkese Destek Olma Sözü Veriyoruz"

Mansur Yavaş: "Üreten Herkese Destek Olma Sözü Veriyoruz"

1 saat önce

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, "İstihdamı artırmak için hem fuar alanına hem de organize sanayilere, üreten herkese destek olma sözü veriyoruz.

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, "İstihdamı artırmak için hem fuar alanına hem de organize sanayilere, üreten herkese destek olma sözü veriyoruz." dedi.

Yavaş, Ankara Sanayi Odası (ASO) yöneticilerini ziyaret etti.

Ziyarette, ASO Başkan Yardımcısı Seyit Ardıç ve beraberindeki sanayicilere projelerini anlatan Yavaş, ardından sanayicilerin talep ve önerilerini dinledi.

Yavaş, ASO'dan ayrılırken gazetecilere ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'de son dönemde en büyük sıkıntıyı ekonomik sorunların oluşturduğunu söyledi.

Seçilmesi halinde Ankara'da üretimin ve istihdamın artırılması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını bildiren Yavaş, "İstihdamı artırmak için hem fuar alanına hem de organize sanayilere, üreten herkese destek olma sözü veriyoruz. Bunun Ankara'daki en büyük proje olduğunu şu an itibarıyla söylüyoruz. Ziyarette karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk, onlardan bazı öneriler aldık, bunları ilerideki uygulamalarda kullanmak üzere yararlandık. Karşılıklı istişare etmiş olduk " ifadelerini kullandı.

Ziyarete, İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:45 Kaynak: AA

Ankara, Mansur Yavaş, Güncel
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