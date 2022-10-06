Mansur Yavaş: Yeni Metro Hattı Çalışmalarına Devam Ediyoruz

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Başkent'te ulaşım ağını genişletiyor, yeni metro hattı çalışmalarına devam ediyoruz. 26 km'lik 3 yeni metro hattı projesi çalışması için TÜMAŞ ve ARUP ile sözleşme imzaladık. Projesi biten 7.4 km'lik ANKARAY Hattı için Bakanlık onayının ardından çalışmalara başlayacağız"dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, yeni metro hatları ile ilgili bilgi verdi. Yavaş, sosyal medya hesabından "Başkent'te ulaşım ağını genişletiyor, yeni metro hattı çalışmalarına devam ediyoruz. 26 km'lik 3 yeni metro hattı projesi çalışması için TÜMAŞ ve ARUP ile sözleşme imzaladık. Projesi biten 7.4 km'lik ANKARAY Hattı için Bakanlık onayının ardından çalışmalara başlayacağız" notu ile video paylaştı. Yavaş videoda şunları söyledi:

"Görüyoruz, araç sayısı artıyor. Tabii kentleşme açısından toplu ulaşım olmazsa olmaz. Her şey para için, kar için yapılmaz. Bizden sonrakiler inşallah bizlere çok dua ederler bu projeler nedeniyle."