Mantar arayan gençler obruk buldu - Son Dakika
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Mantar arayan gençler obruk buldu

16.04.2023 11:30

Mantar arayan gençler obruk buldu Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde 10 gün arayla 2. obruk oluştu Konya Ovasında sıkça oluşan korkutan obruklar şimdi de Aksaray sınırlarında kendini göstermeye başladı.

Mantar arayan gençler obruk buldu

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde 10 gün arayla 2. obruk oluştu

AKSARAY - Konya Ovasında sıkça oluşan korkutan obruklar şimdi de Aksaray sınırlarında kendini göstermeye başladı. 10 gün önce bir obrukla karşılaşan Aksaray'ın Sultanhanı ilçesi sakinleri bugün 2. bir obrukla karşı karşıya kaldı. Mantar aramaya çıkan gençler yaklaşık 8 metre çapında 6 metre derinliğinde obruk buldu.

Obruklar Konya Ovasının ardından Aksaray sınırlarında da görülmeye başlandı. Obruklar çevre halkında tedirginliğe neden olurken, 10 gün önce bir obrukla karşılaşan Sultanhanı ilçesi sakinleri bugün 2. bir obrukla karşı karşıya geldi. Köyden mantar aramak için araziye çıkan gençler yaklaşık 8 metre çapında ve 6 metre derinliğinde bir obruk buldu. Yerleşim yerlerine yaklaşık 500 metre mesafede oluşan obruk çevre halkında da tedirginlik oluşturdu.

Tepeköy çöl bölgesi olarak adlandırılan araziye motosikleti ile mantar toplamaya giden Ramazan Dölek obruğu fark etti. Dölek, "Arkadaşlarımızla bu bölgeye mantar toparlamaya geldiğimizde etrafta motosiklet ile gezerken bir anda obruk karşımıza çıktı. Daha önceleri geldiğimizde bu obruk yoktu, bu obruk yeni oluşmuş ve açık alan olduğu için çok tehlikeli. Yetkililerin biran önce önlem almasını istiyoruz" dedi.

Oluşan obruğun 100 metrelik çevresinde de yer yer yarılmaların ve küçük çapta çökmelerin olduğu gözlendi.

Kaynak: İHA
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Sultanhanı, Aksaray, Konya, Güncel, Son Dakika

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