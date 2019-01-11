Son Dakika Haberleri: Mantar Bariyere Çarpan Araçta Hasar Oluştu

Mantar Bariyere Çarpan Araçta Hasar Oluştu

1 saat önce

Edirne'de trafiğe kapalı yoldan geçmek isteyen araç, mantar bariyere çarptı.

Mantar Bariyere Çarpan Araçta Hasar Oluştu, System.String[]
Edirne'de trafiğe kapalı yoldan geçmek isteyen araç, mantar bariyere çarptı.

Alınan bilgiye göre, Sedat Balcı'nın kullandığı 22 BJ 644 plakalı otomobil trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi Zindanaltı mevkisinden geçtiği sırada, kumanda ile kontrol edilen mantar bariyer harekete geçti.

Bariyerin yükselmesi ile üzerindeki otomobilin hava yastıkları açıldı, maddi hasar oluştu.

Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken bariyerin de normale dönmesi sağlandı.

Aracında maddi hasar oluşan Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Saraçlar Caddesi'nin alt kısmına doğru seyrettiği sırada bariyerlere yaklaşık 2 metre kala hareketlenme gördüğünü belirterek, "Yükseleceğini tahmin edemedim. Tam üzerine geldiğim sırada yükseldi. Buna esnaf da şahit oldu. Araç askıda kaldı. Frene basmama rağmen, araç ön taraftan direk askıda kaldı. İki hava yastığı da patladı ön taraftan." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:34 Kaynak: AA

Saraçlar Caddesi, Edirne, Araç, 3. Sayfa
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