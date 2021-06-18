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MANTAR, BÜYÜKŞEHİR İLE HAYATA TUTUNDU - Son Dakika

MANTAR, BÜYÜKŞEHİR İLE HAYATA TUTUNDU

18.06.2021 21:45

MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi ekipleri, beline çelik tel sarılıp ormanlık alanda ağaca bağlanarak kaderine terk edilen köpeği yeniden hayata bağladı.

MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi ekipleri, beline çelik tel sarılıp ormanlık alanda ağaca bağlanarak kaderine terk edilen köpeği yeniden hayata bağladı. Mantar toplayan vatandaşlar tarafından bulunan köpeğe 'Mantar' adını verildi.

6 Nisan'da Toroslar ilçesi Aladağ Mahallesi'nde bulunan ormanlık alana mantar toplamaya giden vatandaşlar, beline iki kat çelik tel sarılarak ağaca bağlanmış halde buldukları sokak köpeğini kurtarması için Büyükşehir ekiplerini aradı.

Teksin Alo 185 hattına düşen ihbarla harekete geçen bakımevi görevlileri, itfaiye ve jandarma ekipleri ile ihbar yerine gitti. 3 gün boyunca aç, susuz bir şekilde ağaca bağlı vaziyette bekleyen köpeğin umudu büyükşehir oldu. Yaralı köpeği olduğu yerden kurtaran ekipler, ilk müdahalenin ardından Kaşlı Bakımevi'ne getirdi. Büyükşehirin veteriner hekimleri, gerekli cerrahi müdahaleleri yaparak köpeğin belindeki teli çıkardı. Aç ve susuz kaldığı için halsiz düşen köpeğe vitamin takviyesi yapıldı.Yaşadığı işkence nedeniyle oldukça korkan ve saldırgan tavırlar sergileyen köpek, fiziksel tedavinin yanı sıra ruhsal tedaviye de alındı. Bakıcılarının özverili ve sevgi dolu yaklaşımı sayesinde yavaş yavaş insanlara yeniden alışmaya başlayan yaralı köpek, yaklaşık bir ay sonra fiziksel olarak tamamen iyileşecek. Ekipler, ruhsal rehabilitasyonunu sürdürdükleri ve 2 aydır misafir ettikleri köpeği sahiplendirerek sıcak bir yuvaya kavuşmasını istiyor.

Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürlüğü'nde biyolog olarak görev yapan Altay Atlı, köpeğin bakımevine geliş sürecini anlattı. Köpeğin tedavisinin sürdüğünü ifade eden Atlı, 'Uzun süre aç ve susuz kalmıştı. Bel bölgesinde;özellikle karın altı bölgesinde; ciddi açık yaralarla gelmişti. Hemen tedavisi yapıldı. Yaralara önce dikişle müdahale edildi, açık yara tedavisi devam ediyor. Şu anda durumu daha iyi. Hayvanımız ciddi psikolojik sıkıntılarla geldi. Sadece fiziksel hasar almamış. Geldiğinde çok ürkek ve saldırgandı. Bu aşamada hem tedavisine devam edildi hem de rehabilitasyon süreci devam ediyor. Şu anda karın altında biraz yaraları kaldı. Yemek verirken, tedavisine girdiğimizde yavaş yavaş kendimize alıştırmaya çalışıyoruz. Yanına girdiğimizde hiç kimseye yaklaşmıyor durumdaydı. Sürekli etrafta dönüyordu, insanlardan çok ürkmüştü' dedi.

Hayvanın hem fiziksel hem ruhsal hasar aldığını ifade eden Atlı, rehabilitasyon sürecinin devam ettiğini söyleyerek, 'Fiziksel olarak tedavi süreci yaklaşık bir ay daha devam edecek. İlk aşamada koruyucu kıyafet giydiriyorduk, koruyucu kıyafeti çıkardık. Güneş alsın diye açık bir alana koyduk. Özellikle açık yaralarda havayla temas iyileşme sürecini hızlandırıyor. Psikolojik yöndeki rehabilitasyon süreci biraz da hayvana bağlı. Gerçekten çok ciddi bir eziyet görmüş ve insanlardan çok fazla korkuyor. Biz elimizden gelen bütün çabayı sarf edip rehabilitasyon sürecini en hızlı şekilde geçirmesini sağlayacağız. Birazcık da hayvanın kendine bağlı olarak o sürecin uzunluğu veya kısalığı değişebilir. Tamamen iyileştiğinde sahiplendirilmeye açık bir hale gelecektir.Böyle mağdur bir hayvanımızın da mutlaka yuvasının olmasını istiyoruz. Çünkü zaten dışarıda bir şiddet görmüş. Çok ürkek bir hayvan. Bir yuvası olduğunda, sıcak bir evi olduğunda çok daha mutlu olacağını düşünüyoruz. Belki de dışarıya çıktığında buradaki rehabilitasyon süreci tamamlansa bile sokakta aynı tepkilere maruz kaldığında ikinci şoku atlatamayabilir. Çok daha kötü sonuçlar olabilir. O nedenle biz bir evi olsun istiyoruz" diye konuştu.

Hayvan sahiplendirme sürecini ve prosedürünü anlatan Atlı, misafir ettikleri hayvanların sahiplenilmesini ve sıcak yuvaya kavuşmasını istediklerini vurguladı

MANTAR, BÜYÜKŞEHİR İLE HAYATA TUTUNDU
MANTAR, BÜYÜKŞEHİR İLE HAYATA TUTUNDU
MANTAR, BÜYÜKŞEHİR İLE HAYATA TUTUNDU
MANTAR, BÜYÜKŞEHİR İLE HAYATA TUTUNDU

Büyükşehir Belediyesi, Rehabilitasyon, Veteriner, Mantar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MANTAR, BÜYÜKŞEHİR İLE HAYATA TUTUNDU - Son Dakika


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