Ormanlık alanda mantar toplarken kaybolan şahıs bulundu

Ormanlık alanda mantar toplarken kaybolan şahıs bulundu Karabük'te arkadaşları ile birlikte mantar toplamaya giden bir kişi ormanlık alanda kayboldu.

Ormanlık alanda mantar toplarken kaybolan şahıs bulundu KARABÜK - Karabük'te arkadaşları ile birlikte mantar toplamaya giden bir kişi ormanlık alanda kayboldu. Gece boyunca devam eden aramalarda kayıp şahsa sabah saatlerinde ulaşıldı Edinilen bilgilere göre Coşkun Savcı arkadaşlarıyla birlikte Keltepe Karaağaç köyü yakınlarındaki ormana mantar toplamaya gitti. Mantar toplarken ormanlık alanda Savcı'nın kaybolduğunu fark eden arkadaşları durumu Jandarma, AFAD ve NAK ekiplerine haber verdi. Gece boyu yapılan aramalar sonuç vermeyince çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başladı. Ormanlık alanda kaybolarak gece boyu yürüyen Savcı, sabah saatlerinde Yenice ilçesine bağlı Çitdere mevkiinde göreve çıkan ormancılar tarafından bulunarak jandarmaya teslim edildi.

Kaynak: İHA

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