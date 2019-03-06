Son Dakika Haberleri: Mantar Deposundaki İşçi Akıma Kapılıp, Öldü

Mantar Deposundaki İşçi Akıma Kapılıp, Öldü

27 dakika önce

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde mantar deposunda çalışan Ramazan Duman (30), taşıma bandında akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Mantar Deposundaki İşçi Akıma Kapılıp, Öldü, System.String[]
ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde mantar deposunda çalışan Ramazan Duman (30), taşıma bandında akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Yazır Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, bir mantar deposunda kompost çıkarma işinde çalışan Ramazan Duman, çıkardığı ürünleri taşıma bandına koyduğu sırada akıma kapıldı. Durumun fark edilmesi üzerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ramazan Duman, ambulansla Korkuteli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ramazan Duman kurtarılamadı. Duman'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Yazır Mahallesi'nde toprağa verildi.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 05:50 Kaynak: DHA

Korkuteli, Antalya, Ramazan Duman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Özel Yurtta, Hoca Öğrenciyi Tuvalete Sokarak Dövdü Kripto Para Birimi Bitcoin İle 2018 Yılında Türkiye'de 9 Konut Satıldı

AK Parti'nin İlk Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış: Hükümet Suriye'de 2 Hata Yaptı Çocukları İntihara Sürükleyen Momo Oyunu Türkiye'ye de Sıçradı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 18:17:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mantar Deposundaki İşçi Akıma Kapılıp, Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]