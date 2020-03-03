Mantar hastalığına karşı zeytinler ilaçlanıyor - Son Dakika
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Mantar hastalığına karşı zeytinler ilaçlanıyor

7 saat önce

Kilis'te, Zeytin ağaçlarında mantar hastalıklarına karşı çiftçiler,ilaçlama yapmaya başladı.

Mantar hastalığına karşı zeytinler ilaçlanıyor, System.String[]

Kilis'te, Zeytin ağaçlarında mantar hastalıklarına karşı çiftçiler,ilaçlama yapmaya başladı.


Türkiye'de önemli bir zeytincilik merkezi olan Kilis'te, mantar hastalıklarına karşı zeytin ağaçları ilaçlanmaya başladı. Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Kilis Temsilcisi Güven Özdemir, mantar hastalıkları için çiftçilerin bordo bulamacı kullanıldığını ifade ederek, "Sadece zeytin ağaçlarında değil, üzüm bağları ile meyve ağaçlarının da ilaçlanması gerekiyor. Bordo bulamacı kullanmanın tam zamanı olup, ayrıca bordo bulamacını zeytinde dal kanseri,halkalı leke hastalığı,bağlarda mildiyö,ölü kol,meyve ağaçlarında monilya kara leke hastalığı hastalıkları için tavsiye ediyoruz" dedi. - KİLİS

Türkiye, Zeytin, Kilis, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:56 Kaynak: İHA
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