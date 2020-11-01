Mantar toplamak için çıktığı dağda kaybolan şahıs 1 gün sonra bulundu - Son Dakika

Mantar toplamak için çıktığı dağda kaybolan şahıs 1 gün sonra bulundu

01.11.2020 16:44
Mantar toplamak için çıktığı dağda kaybolan şahıs 1 gün sonra bulundu, System.String[]

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Ahmet Usta Geçidi'nden mantar toplamak için ormanlık alana çıkan ve kaybolan şahıs, ekiplerin yaptığı aramalar sonucu 1 gün sonra bulundu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Ahmet Usta Geçidi'nden mantar toplamak için ormanlık alana çıkan ve kaybolan şahıs, ekiplerin yaptığı aramalar sonucu 1 gün sonra bulundu.

Safranbolu ilçesinde mantar toplamak için ormanlık alana giden Alaattin Demiral, dağlık bölgede kayboldu. Telefonun çektiği yerde ailesine kaybolduğu bilgisini verdikten sonra şarjı biten Demiral, yönünü bulamayınca geceyi ormanda geçirdi. Yakınlarının durumu jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine 112 ve KARDOFF ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Dağlık bölgede yoğun bir arama sonrası Demiral, Orman İşletme ekipleri tarafından bulundu. Gece boyu ormanda kalan ve yağmurdan dolayı ıslanan Demiral, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin verdiği kuru kıyafetleri giyerek, karnını doyurduktan sonra kontrol amaçlı ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Bölgede son 10 gün içinde mantar toplarken kaybolan 12 kişi ekiplerin çalışması ile bulunmuştu. - KARABÜK

Mantar toplamak için çıktığı dağda kaybolan şahıs 1 gün sonra bulundu
Mantar toplamak için çıktığı dağda kaybolan şahıs 1 gün sonra bulundu
Mantar toplamak için çıktığı dağda kaybolan şahıs 1 gün sonra bulundu

Safranbolu, Ahmet Usta, Karabük, Mantar, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mantar toplamak için çıktığı dağda kaybolan şahıs 1 gün sonra bulundu - Son Dakika


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