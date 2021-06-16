BURSA MANTAR TOPLAMAK İÇİN GİTTİĞİ ORMANDAN DÖNMEDİ - Son Dakika

BURSA'da, sabah saatlerinde mantar toplamak üzere ormanlık alana giden Mehmet Karanfil'den (80) haber alamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu.

Sabah saat 10.00 sıralarında mantar toplamak için evden ayrılan Mehmet Karanfil'den uzun süre haber alamayan ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. YKaranfil'in evin çevresinde arayan ekipler, bulamayınca AFAD'a bilgi verdi. Bölgeye sevk edilen AFAD ve İHH ekipleri, Karanfil'i bulmak için kırsal Sultaniye ve Gedikpınar Mahalleri'nde bulunan ormanlık alanda arama- kurtarma çalışması başlattı.