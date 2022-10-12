Mantar toplamak için yola çıktıkları otomobil takla attı: 2'i ağır 2 yaralı - Son Dakika
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Mantar toplamak için yola çıktıkları otomobil takla attı: 2'i ağır 2 yaralı

12.10.2022 18:15

Mantar toplamak için yola çıktıkları otomobil takla attı: 2'i ağır 2 yaralı Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde mantar topladıktan sonra evlerine dönmek için yola çıkan vatandaşların bulunduğu otomobil, takla attı.

Mantar toplamak için yola çıktıkları otomobil takla attı: 2'i ağır 2 yaralı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde mantar topladıktan sonra evlerine dönmek için yola çıkan vatandaşların bulunduğu otomobil, takla attı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Taşköprü ilçesi Taşköprü - Badembekdemir köyü karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mantar toplayan Adem A. uğur Ç. Eve dönmek istedi. Dönüş yolunda Uğur Ç. idaresindeki 37 AG 626 plakalı otomobil, yoldan çıkarak şarampolde devrildi. Kazada takla atan otomobil sürücüsü Uğur Ç. ile Adem A., araçta sıkışarak yaralandı. Yaralanan şahıslar, olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarıldı.

Hayati tehlikesi bulunan sürücü Uğur Ç.'ye olay yerinde sağlık ekipleri kalp masajı yaptı. Durumu ağır olan Uğur Ç. ile Adam A., Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Uğur Ç. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mantar toplamak için yola çıktıkları otomobil takla attı: 2'i ağır 2 yaralı - Son Dakika

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