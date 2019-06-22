Son Dakika Haberleri: Mantar toplamak isteyen yaşlı adam baygın bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Mantar toplamak isteyen yaşlı adam baygın bulundu

1 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde dağa mantar toplamaya çıkan yaşlı adam baygın halde çobanlar tarafından bulundu.

Mantar toplamak isteyen yaşlı adam baygın bulundu, System.String[]
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde dağa mantar toplamaya çıkan yaşlı adam baygın halde çobanlar tarafından bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Karabahşılı Köyü Boruk Dağı eteklerinde mantar toplamaya çıkan Halil Akdemir (76) çobanlar tarafından baygın halde bulundu. Çobanlar, Jandarma ve 112'ye ihbarda bulundu. İhbar üzerine hemen harekete geçen sağlık ekipleri köye kadar ambulansla geldi. Yolların bozuk olmasından dolayı ambulans yola devam edemeyince sağlık ekipleri yaralıya ulaşmak için yaklaşık olarak 3 kilometre yürüyerek yaşlı adamın yanına ulaştı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk muayenede şahsın yüksek tansiyonu olduğu belirlendi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Halil Akdemir jandarma ve güvenlik korucularının da yardımıyla ambulansa taşındı. Ambulansa alınan Akdemir Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 09:49 Kaynak: İHA
Jandarma, Adıyaman, Çobanlar, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ayının uçurumdan ittiği dağcıyı jandarma böyle kurtardı! 50 yıla hapis cezası bulunan çete lideri yakalandı, gazetecilere tehdit savurdu! Ücretsiz kartıyla midibüse binmeye çalışan engelli öğretmen, sürücü tarafından darp edildi Kız kardeşine sarkıntılık yaptığını iddia ettiği şahsı bıçakla yaraladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 23:26:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mantar toplamak isteyen yaşlı adam baygın bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]