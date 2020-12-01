Mantar toplamaya çıkıp, kaybolan kadın bulundu - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde mantar toplamak için çıktığı arazide kaybolan Safiye Kenar Orta, arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla bulundu.

Çan ilçesine Terzialan beldesinde yaşayan Safiye Kenar Orta, dün mantar toplamak için Ozancık köyü yakınların araziye gitti. Bir süre sonra Safiye Kenar Orta'dan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma, AFAD, AKUT ve UMKE ekipleri sevk edildi. Safiye Kenar Orta, yapılan çalışmayla bulundu. Orta'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.