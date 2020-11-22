Mantar toplamaya giden ailenin traktörü devrildi: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

SAKARYA'nın Taraklı ilçesinde, mantar toplamaya giden ailenin bulunduğu traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Taraklı'ya bağlı Uğurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Ormana mantar toplamaya giden Şerafettin Gök'ün (59) kullandığı 14 BD 591 plakalı traktör, kontrolden çıkıp, takla atarak, devrildi. Kazada, Şerafettin Gök ve amcasının gelini Necla Gök (51) hayatını kaybederken, sürücünün eşi Tenzile Gök ise yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tenzile Gök, tedaviye alındı. Şerafettin Gök ve Necla Gök'ün cansız bedenleri ise morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.