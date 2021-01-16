Mantar toplamaya gittiği dağlık alanda kabine yenik düştü

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, arkadaşıyla mantar toplamak için dağlık alana giden Yakup Yıldız (58), kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Çiftlik Mahallesi'nde yaşayan emekli belediye işçisi 1 çocuk babası Yakup Yıldız, öğle saatlerinde arkadaşıyla mantar toplamak için dağlık alana gitti. Bir süre sonra fenalaşarak yere yığılan Yıldız için arkadaşı, 112 Acil'den yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı kontrolde, Yıldız'ın öldüğü belirlendi. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Yıldız'ın cenazesi, Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemeye göre Yıldız'ın kalp krizinden öldüğü belirlendi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.