Son Dakika Haberleri: Mantar Toplamaya Gittiği Ormanda Kayboldu

Mantar Toplamaya Gittiği Ormanda Kayboldu

1 saat önce

Muğla'nın Menteşe ilçesinde mantar toplamaya gittiği ormanda kaybolan kişi için arama başlatıldı.

Mantar Toplamaya Gittiği Ormanda Kayboldu, System.String[]
Muğla'nın Menteşe ilçesinde mantar toplamaya gittiği ormanda kaybolan kişi için arama başlatıldı.


Yeniköy Mahallesi'nde ikamet eden Halil İbrahim Gürel (76), eşi Sultan Gürel'le dün mantar toplamak için Kaballar mevkisine gitti.

Gürel, mantar toplarken ormanlık alanda eşinden ayrıldı. Bir süre sonra Sultan Gürel eve döndü. Gürel, eşinin akşam köye dönmemesi üzerine jandarma ekiplerine haber verdi.


İhbar üzerine Jandarma timleri ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, köylülerin de yardımıyla ormanlık bölgede arama başlattı. Gece boyunca devam eden çalışmalarda Gürel'e ulaşılamadı. Sabah saatlerinde yeniden devam eden çalışmalara köpek timi de katıldı.


Halil İbrahim Gürel'e ait şu ana kadar herhangi bir ize rastlanmazken, gidebileceği bölgelerde iz takip köpekleriyle aramalar devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:26 Kaynak: AA
İbrahim Gürel, Menteşe, Muğla, Güncel
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