Mantar toplamaya gittiler düşmüş Rus İHA'sı buldular! - Son Dakika
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Mantar toplamaya gittiler düşmüş Rus İHA'sı buldular!

22.06.2022 12:13

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde dağlık araziye Orlan-10 modeli olduğu düşünülen Rus İHA'sı düştü. Ne zaman düştüğü bilinmeyen İHA'yı mantar toplamaya giden vatandaşlar buldu.

Kürtün ilçesine bağlı Tilkicek köyü ile Kazıkbeli Yaylası arasındaki dağlık araziye mantar toplamaya giden vatandaşlar, yerde hasarlı İnsansız Hava Aracı (İHA) gördü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, kanat açıklığı yaklaşık 3 metre olan İHA'nın Rus yapımı silahsız keşif amaçlı Orlan-10 modeli olduğunu belirledi.

SAVAŞ BÖLGESİNDEN Mİ GELDİ?

Bin 400 kilometre menzilli İHA'nın savaş nedeniyle Ukrayna bölgesinden veya Suriye bölgesinden sinyal koptuktan sonra kendi kendine bu bölgeye kadar gelip düştüğü değerlendiriliyor.

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Güvenlik güçleri tarafından olay yerinden alınan İHA, incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi.

İşte vatandaşlar tarafından bulunan Rus İHA'sı;

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Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mantar toplamaya gittiler düşmüş Rus İHA'sı buldular! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mantar toplamaya gittiler düşmüş Rus İHA'sı buldular! - Son Dakika
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