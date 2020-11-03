Mantar toplamayan giden yaşlı kadın dağda kayboldu - Son Dakika

Mantar toplamayan giden yaşlı kadın dağda kayboldu

03.11.2020 22:39
Mantar toplamayan giden yaşlı kadın dağda kayboldu, System.String[]

Bursa'nın Keles ilçesinde mantar toplamaya gittiği ormanlık alanda kaybolan 80 yaşındaki kadını arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Bursa'nın Keles ilçesinde mantar toplamaya gittiği ormanlık alanda kaybolan 80 yaşındaki kadını arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Dağdemirciler köyünde yaşayan 80 yaşındaki Zübeyde Aydoğdu, öğlen saatlerinde mantar toplamaya gittiği ormanlık alanda kayboldu. Ailesinin ihbarı üzerine jandarma ile AFAD ekipleri arama kurtarma çalışmalarına başladı. Köy halkının da yardımı ile geniş çaplı arama çalışmaları devam ediyor. - BURSA

Mantar toplamayan giden yaşlı kadın dağda kayboldu
Mantar toplamayan giden yaşlı kadın dağda kayboldu
Mantar toplamayan giden yaşlı kadın dağda kayboldu
Mantar toplamayan giden yaşlı kadın dağda kayboldu

Arama Kurtarma, Mantar, Keles, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mantar toplamayan giden yaşlı kadın dağda kayboldu - Son Dakika


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