Mantar toplarken canından oldu

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, ormanlık alanda mantar toplarken kayalıklardan düşen kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçede ikamet eden 3 çocuk babası Halil İbrahim Koyak (32), 8 yaşındaki oğluyla birlikte mantar toplamak için Murathanlar köyü yakınlarındaki ormanlık alana gitti. Koyak, Taş Ocağı mevkiinde mantar aradığı esnada dengesini kaybedip kayalıklardan aşağı düşerek ağır yaralandı.

Yanında bulunan oğlunun, babasının durumunu "112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Koyak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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