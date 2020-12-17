Mantar toplarken düşerek yaralanan şahıs ortak operasyonla kurtarıldı - Son Dakika

Mersin'in Gülnar ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kayalıklardan düşerek yaralanan şahıs, ekiplerin ortak operasyonuyla kurtarıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Gülnar ilçesi Dayıcık Mahallesi ile Uluhtu Mahallesi arasındaki dağlık alana mantar toplamak için giden bir şahsın kayalık bölgede ayağının kayması neticesinde düşerek yaralandığını bilgisinin alınması üzerine, arama kurtarma çalışması başlatıldı. Üç Jandarma Asayiş Timi, bir AFAD unsuru ve iki itfaiye unsurunun katılımı yaklaşık 4 saat süren çalışma sonrası yaralı şahıs düştüğü kayalık bölgeden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Bilincinin açık olduğu ve vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıkların bulunduğu tespit edilen şahıs, Mut Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - MERSİN