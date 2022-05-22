Mantar toplarken kayalıklardan aşağıya düştü: Vatandaşın yardımına jandarma, AFAD, 112 ekipleri yetişti

Ekiplerin seferber olduğu olay, Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Efeağılı köyünde meydana geldi. Çocuğuyla birlikte köyün kırsal alanında mantar toplamaya giden 38 yaşındaki Ümit Cömert, kayalık alandan düşerek bacağını kırdı.

TELEFONLA EKİPLERDEN YARDIM İSTEDİ

Telefonla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Cömert yardım talebinde bulundu. Olayın öğrenilmesinin ardından AFAD, jandarma ve 112 ekipleri bölgeye sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Uzun uğraşlar sonucu Cömert bulunduğu alandan sedyeyle alınarak güvenli bir alana taşındı. Yaralı, Tunceli İl Jandarma Komutanlığından istenen helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Cömert'in genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.