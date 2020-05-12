Mantar toplarken kayalıklardan düşen yaşlı kişi kurtarıldı - Son Dakika

Mantar toplarken kayalıklardan düşen yaşlı kişi kurtarıldı

Erzincan'da mantar toplamak istediği sırada kayalıklardan düşerek yaralan kişi, UMKE ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Erzincan'da mantar toplamak istediği sırada kayalıklardan düşerek yaralan kişi, UMKE ve AFAD ekiplerince kurtarıldı. Üzümlü ilçesine bağlı Bulanık köyü yakınlarında arkadaşları ile yağan yağmurun ardından arazide mantar toplamak isteyen Müslüm Toprak (66), zeminin kaygan olması nedeniyle kayalıklardan düştü. Yanında bulunan arkadaşları, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine varan sağlık ekipleri ise arazinin sarp olması nedeniyle UMKE ve AFAD ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gelen ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kayalıklara düşen Müslüm Toprak'ı bulunduğu yerden çıkararak ambulansla Erzincan Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan Toprak'ın ayağının kırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen: Benim olduğum Survivor felaketti

Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri herkesi duygulandırdı

Esra Erol doğum günü sürprizi ile canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata

Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı

Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti

Survivor 2020'de Ersin Korkut, sağlık sorunları nedeniyle adaya veda etti

Berrak Tüzünataç, sevgilisi Berk Suyabatmaz'ın eski eşi Burcu Esmersoy'un fotoğrafını beğendi

Koronavirüs tedbirlerine uyan Hadise, Instagram hesabından peş peşe maskeli pozlarını paylaştı

Acun Ilıcalı, "Türkiye'ye dönüyor, karantinada kalacak" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı

Ünlüler, koronavirüsten en çok etkilenen New York için bir saatte 115 milyon dolar topladı

Bir süredir rahatsız olan Ferdi Tayfur'a oğlunun böbreği nakledildi

Reklam karşılığında babasının mezar taşını yaptırdığı söylenen fenomen Murat Övüç, kendisini savundu

Survivor'da yarışan Sercan Yıldırım en çok görüntülenen 17. futbolcu oldu

Mesleği için canını tehlikeye attı! Ünlü oyuncu canlı canlı gömüldü