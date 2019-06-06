Son Dakika Haberleri: Mantar toplarken kayalıklardan düştü, AFAD kurtardı
Son Dakika Güncel Haber

Mantar toplarken kayalıklardan düştü, AFAD kurtardı

1 saat önce

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde, mantar topladığı sırada kayalıklardan düşüp, bacağından yaralanan Seyit Ali Demir (42), Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin 8 saat süren çalışmasının ardından kurtarılarak, hastaneye ulaştırıldı.

Mantar toplarken kayalıklardan düştü, AFAD kurtardı, System.String[]
TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde, mantar topladığı sırada kayalıklardan düşüp, bacağından yaralanan Seyit Ali Demir (42), Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin 8 saat süren çalışmasının ardından kurtarılarak, hastaneye ulaştırıldı.
Olay, dün Pülümür ilçesindeki Kırdım köyünde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte mantar toplamaya giden Seyit Ali Demir, saat 14.00 sıralarında, kayalık alan üzerindeyken dengesini kaybederek düştü. Demir'in uçuruma düştüğünü fark eden arkadaşları jandarma ekiplerine ihbarda bulundu.
İhbarın ardından saat 16.00 sıralarında olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Demir'in düştüğü yere araçla ulaşım sağlanamayınca ekipler 4 saatlik yürüme mesafesinin ardından bölgeye ulaştı. AFAD ekiplerince bacağından yaralı halde mahsur kaldığı yerden kurtarılan Demir, sedyeye alınarak 4 saatlik zorlu yürüyüş sonrası, geceyarısı Kayabel köyüne getirildi. Burada bekletilen ambulansa alınan Demir, Erzincan Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.


- Tunceli
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:38 Kaynak: DHA
Ali Demir, Tunceli, AFAD, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trüf mantarı için hedef 350 milyon dolarlık ticaret hacmi İstanbul Şile'de çardak çöktü! Vatandaşlar göle düştü Dünyaca ünlü plajda izdiham yaşandı, 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, VIP bölümüne alınmadı: Vali talimat vermiş

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 13:39:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mantar toplarken kayalıklardan düştü, AFAD kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]