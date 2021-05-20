Mantar toplarken kayalıktan düşüp ayağını kırdı, ekipler seferber oldu - Son Dakika

MUŞ'ta, Kurtik Dağı'nda arkadaşlarıyla mantar toplarken kayalıklardan düşen Abdulkadir Çetinkaya'nın (32) ayağı kırıldı. AFAD ve UMKE ekiplerinin çalışması sonucu Çetinkaya, araziden alınıp, hastaneye götürüldü.

Muş'ta 3 arkadaş, mantar ve pancar toplamak için Kurtik Dağı'nın Çavuştepe mevkisine çıktı. Arazide mantar toplayan Abdulkadir Çetinkaya, iddiaya göre, dengesini kaybederek, kayalıklardan düştü. Ayağı kırılan Çetinkaya'yı arkadaşları, bulunduğu yerden çıkararak, yardım istedi. İhbarla bölgeye gelen sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları Çetinkaya'yı sedyeyle araziden aldı. Bölgede 1 saatlik yürüyüşün ardından Çetinkaya, ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne götürüldü.