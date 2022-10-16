Mantar toplarken kaybolan 2 kişi bulundu - Son Dakika
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Mantar toplarken kaybolan 2 kişi bulundu

16.10.2022 21:44
Mantar toplarken kaybolan 2 kişi bulundu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde mantar toplamak için gittikleri ormanda kaybolan iki kişi arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde mantar toplamak için gittikleri ormanda kaybolan iki kişi arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu.

Olay, Ahmetusta mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Mantar toplamak için ormanlık alanda ilerleyen iki kişi bir süre sonra kaybolduklarını fark etti. Yardım için telefonun çektiği bir noktaya gelen şahıslar 112'yi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve NAK ekipleri sevk edildi. Ekiplerin arama çalışmalarıyla kayıp şahıslar bulunarak evlerine bırakıldı. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

Safranbolu, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mantar toplarken kaybolan 2 kişi bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mantar toplarken kaybolan 2 kişi bulundu - Son Dakika
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