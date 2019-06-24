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Mantar toplarken kaybolan 2 kişiyi ekipler kurtardı

37 dakika önce

Yığılca sınırlarında mantar toplarken ormanlık alanda kaybolan 2 kişi, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldıEdinilen bilgiye göre, Zonguldak Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alaplı ilçesi ile Düzce'ye bağlı Yığılca ilçe sınırları arasında bulunan Bal Orman Bölge...

Mantar toplarken kaybolan 2 kişiyi ekipler kurtardı, System.String[]
Yığılca sınırlarında mantar toplarken ormanlık alanda kaybolan 2 kişi, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alaplı ilçesi ile Düzce'ye bağlı Yığılca ilçe sınırları arasında bulunan Bal Orman Bölge yakınlarında patpat aracını park edip, mantar toplayan 2 kişinin kayıp olduğu bilgisine ulaştı. Sabah saatlerinde mantar toplamaya giden iki kişi, aileleri tarafından yolunu kaybettiğini öğrenip durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye hareket eden jandarma ekiplerinin ihbarı üzerine olaya AKUT Zonguldak ekibi de dahil oldu. Köylülerin de yardımıyla Alaplı-Yığılca sınırları arasında Bal ormanlık bölgede arama başlattı.

Olay yerinde gerçekleştirilen aramalar sonucunda kaybolan iki kişinin gidebileceği noktalar değerlendirildi. Bu esnada kaybolan kişilerin kapalı olan telefonundan sinyal alındı ve gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda vatandaşın pat pat araçlarına ulaşıldı. Pat pat aracın çevresinde arama yapan ekipler kaybolan iki kişiyi 9 saat boyunca devam eden çalışmalarda bölgede kaybolan Sezer Ayhan (51) ve Recep Yıldız (69) bitkin bir halde akşam saatlerinde buldular. Sağlık kontrolünden geçirilen vatandaş yakınlarına teslim edildi. Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen Recep Yıldız ve Sezer Ayhan, "Ormana mantar toplamaya gitmiştim. Bir anda yolumuzu kaybettik. Pat pat aracımızı ararken, ormanda kaybolduk. Ormanlık içinde düşe kalka yürüdük. Topladığım mantarları da yolda düşürdük. Çok şükür hayattayız" dedi. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 09:48 Kaynak: İHA
Jandarma, Yığılca, Zonguldak, 3. Sayfa
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