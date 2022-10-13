Mantar toplarken kaybolan 75 yaşındaki kadın bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Mantar toplarken kaybolan 75 yaşındaki kadın bulundu

13.10.2022 13:12
Mantar toplarken kaybolan 75 yaşındaki kadın bulundu

BOLU'da mantar aramak için gittiği ormanda kaybolan 75 yaşındaki Şehri Kulaksız, jandarma ve AFAD ekiplerinin araması sonucu bulundu.

BOLU'da mantar aramak için gittiği ormanda kaybolan 75 yaşındaki Şehri Kulaksız, jandarma ve AFAD ekiplerinin araması sonucu bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Yedigöller Milli Parkı yolunda bulunan Ayıkayası mevkinde meydana geldi. Yeğeniyle mantar toplamaya giden Şehri Kulaksız, bir süre sonra kayboldu. Kulaksız'ı orman içinde bulamayan yeğeni, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile AFAD ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı. Hava karardıktan sonra ara verilen arama çalışmaları sabah yeniden başladı. Şehri Kulaksız, kaybolduğu yerden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulundu. Üzerine AFAD montu giydirilen Kulaksız, daha sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere sağlık ekiplerine teslim edildi. Kulaksız, kaybolduğunu anladıktan sonra sürekli yürüdüğünü ve çok üşüdüğünü söyledi.


YORUMLAR
500
Son dakika haberi... Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı Son dakika haberi... Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı Elazığ haberi! Elazığ'da yapılan deprem tatbikatı gerçeği aratmadı Elazığ haberi! Elazığ'da yapılan deprem tatbikatı gerçeği aratmadı
Kaynak: DHA

Jandarma, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mantar toplarken kaybolan 75 yaşındaki kadın bulundu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:07 Kazakistan'da dev zirve başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin bir araya geldi
13:01 Habermetre, hayvanların sorunlarına kayıtsız kalmayan "Hayvan Dostu" markaları raporladı
12:47 Irak'ın başkenti Bağdat'ta kritik öneme sahip Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı düzenlendi
12:35 Oğuzhan Koç'un bıyığının sırrı çözüldü! İmaj çalışması değilmiş
12:26 Hamile kadını öldürüp bebeğini çalmaya çalışan katil için idam istendi
12:16 Bakan Bilgin: Asgari ücret '20 bin olsun' diyebilirim ama işverenin ödeyebilmesi lazım
12:04 Bakan Vedat Bilgin'den EYT açıklaması: Aralık ayının başında tamamlanacak
11:47 Etiler'de bir restorandan skandal iş ilanı: Kavga etmekten çekinmeyecek, sabıkalı vale arıyoruz
11:46 144 yıllık mezar taşında şaşırtan yazı: 13 yıl boyunca yalnızca bamya yedim
11:46 Türkiye'den 3 okul ilk 500 girdi! İşte dünyanın en iyi üniversiteleri...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 13:20:38. #1.13#
SON DAKİKA: Mantar toplarken kaybolan 75 yaşındaki kadın bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement