Mantar Toplarken Kaybolan Baba ve Oğlunu Jandarma Buldu
1 saat önce
Amasya'nın Gümüşhacıköy İlçesinde mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan baba ve oğlunu, jandarma ekipleri donmak üzereyken buldu.
Amasya
'nın Gümüşhacıköy
İlçesinde mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan baba ve oğlunu, jandarma ekipleri donmak üzereyken buldu.
Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Korkut
köyündeki ormanlık alana mantar toplamaya giden Nuri Kaplan (48) ile 6 yaşındaki oğlu Hüseyin Kaplan, havanın kararması ve sis nedeniyle ormanlık alanda kayboldu.
Baba Kaplan, 156'yı arayarak jandarma ekiplerinden yardım istedi. Jandarma
ekiplerince donmak üzereyken bulunan baba ve oğlu, 112 ekipleri tarafından Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:18 Kaynak: AA
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