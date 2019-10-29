Mantar toplarken kaybolan kadınlar bulundu
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde mantar toplamak için çıktıkları Karadağ mevkisinde kayboldukları bildirilen iki kadın, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin çalışmasıyla bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 11:15 Kaynak: AA
Muğla'nın Menteşe ilçesinde mantar toplamak için çıktıkları Karadağ mevkisinde kayboldukları bildirilen iki kadın, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin çalışmasıyla bulundu.
Fatma Menemenli ve Fadime Çetin isimli kadınlar, mantar topladıkları Karadağ mevkisinden cep telefonuyla 112 ekiplerini arayarak kaybolduklarını bildirdi.
Bunun üzerine AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle yaklaşık 2 saat süren arama çalışması sonucunda GPS cihazı yardımıyla iki kadına ulaşıldı.
Kadınların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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