Son Dakika Haberleri: Mantar toplarken kaybolan kadınlar bulundu
Son Dakika Güncel Mantar toplarken kaybolan kadınlar bulundu

Mantar toplarken kaybolan kadınlar bulundu

44 dakika önce

Muğla'nın Menteşe ilçesinde mantar toplamak için çıktıkları Karadağ mevkisinde kayboldukları bildirilen iki kadın, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin çalışmasıyla bulundu.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde mantar toplamak için çıktıkları Karadağ mevkisinde kayboldukları bildirilen iki kadın, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin çalışmasıyla bulundu.

Fatma Menemenli ve Fadime Çetin isimli kadınlar, mantar topladıkları Karadağ mevkisinden cep telefonuyla 112 ekiplerini arayarak kaybolduklarını bildirdi.

Bunun üzerine AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle yaklaşık 2 saat süren arama çalışması sonucunda GPS cihazı yardımıyla iki kadına ulaşıldı.

Kadınların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Mantar toplarken kaybolan kadınlar bulundu

Karadağ, Muğla, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 11:15 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MSB'den 5 maddelik Soçi Mutabakatı açıklaması: Türk-Rus ortak devriyelerine başlanacak
Rusya Savunma Bakanlığı 34 bin terör örgütü YPG mensubunun güvenli bölgeden çekildiğini açıkladı İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı Son Dakika: MSB: Rasulayn'da arama faaliyeti sırasında Rejim unsuru olduğunu iddia eden 18 kişi sağ ele geçirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2019 00:00:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mantar toplarken kaybolan kadınlar bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]