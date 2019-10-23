Bilecik'in Bozüyük ilçesinde mantar toplarken kaybolan kişi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir'den mantar toplamak için Bozüyük ilçesine gelen iki arkadaş, Kozpınar köyü ormanlık alanda mantar toplamaya başladı.

Farklı yöne giden arkadaşı Şamil A'dan haber alamayan ve telefonla ulaşamayan arkadaşı, durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ile Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

Yaklaşık 2 saatlik arama sonrası köy mezarlığının yakınlarında ateşi gören ekipler, Şamil A'yı ateş başında buldu.