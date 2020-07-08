Mantar toplarken kayboldu, 10 saat sonra bulundu - Son Dakika

SİNOP'un Durağan ilçesinde, ormanlık alanda mantar toplarken kaybolan İlyas Erdoğan (65), yaklaşık 10 saat sonra AFAD ve jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Gökçebelen köyünde meydana geldi. Dün gece ormanlık alanda mantar toplamaya giden İlyas Erdoğan, kaybolunca eşini arayarak, durumu bildirdi. Eşinin ihbarı üzerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri, ormanlık alanda arama çalışması başlattı. Erdoğan'ın balıkçı barınağına sığındığı yönünde ihbar alan ekipler, yaklaşık 10 saat süren arama çalışmasının ardından Erdoğan'a ulaştı. Durağan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erdoğan'ın, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.