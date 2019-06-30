Mantar toplarken uçurumdan düştü
32 dakika önce
Ordu'nun Çamaş ilçesinde mantar toplamak için ormanlık alana giden şahıs, uçuruma yuvarlanarak yaralandı.
Ordu
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 02:38 Kaynak: İHA
'nun Çamaş
ilçesinde mantar toplamak için ormanlık alana giden şahıs, uçuruma yuvarlanarak yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, sabahın erken saatlerinde evinden çıkarak mantar toplamaya ormanlık alana giden Sezai Güven, biranda dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandı. Telefonla yakınlarını arayarak yardım isteyen Güven, olay yerine gelen itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkartılarak ambulansla Fatsa
Devlet Hastanesine sevk edildi. Güven'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ORDU
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