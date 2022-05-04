Mantar toplarken yıldırım isabet eden kişi öldü - Son Dakika
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Mantar toplarken yıldırım isabet eden kişi öldü

04.05.2022 22:43
Mantar toplarken yıldırım isabet eden kişi öldü

SİVAS'ın Divriği ilçesinde, mantar toplamak için araziye çıkan Alaattin Öztürk (62), yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

SİVAS'ın Divriği ilçesinde, mantar toplamak için araziye çıkan Alaattin Öztürk (62), yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Purunsur Mahallesi Göldağ mevkisinde yaşandı. İlçede yaşayan emekli Alaattin Öztürk, iddiaya göre, mantar toplamak için kardeşi Muharrem Öztürk ile araziye gitti. Arazide kardeşinden ayrılan Alaattin Öztürk, uzun süre geri dönmedi. Ağabeyini arayan Muharrem Öztürk, bir süre sonra Alaattin Öztürk'ü hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Öztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan ilk incelemede Öztürk'ün yıldırım isabet etmesi sonucu öldüğü tespit edildi. Öztürk'ün cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


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Muharrem Öztürk, Emekli, Mantar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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