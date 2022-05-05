Mantar toplarken yıldırım isabet eden kişi öldü - Son Dakika
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Mantar toplarken yıldırım isabet eden kişi öldü

05.05.2022 07:48
Mantar toplarken yıldırım isabet eden kişi öldü

Sivas'ın Divriği ilçesinde, mantar toplamak için araziye çıkan Alaattin Öztürk yıldırım isabet etmesi sonucunda hayatını kaybetti. Talihsiz adamın cansız bedenini kardeşi Muharrem Öztürk buldu.

Purunsur Mahallesi Göldağ mevkisinde meydana gelen olayda emekli Alaattin Öztürk, iddiaya göre mantar toplamak için kardeşi Muharrem Öztürk ile araziye gitti. Arazide kardeşinden ayrılan Alaattin Öztürk, uzun süre geri dönmedi. Ağabeyini arayan Muharrem Öztürk, bir süre sonra Alaattin Öztürk'ü hareketsiz yatarken buldu.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Öztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan ilk incelemede Öztürk'ün yıldırım isabet etmesi sonucu öldüğü tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öztürk'ün cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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Muharrem Öztürk, Emekli, Mantar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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