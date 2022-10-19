Mantar zehirlenmelerine karşı uzmanlar yine uyardı - Son Dakika
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Mantar zehirlenmelerine karşı uzmanlar yine uyardı

19.10.2022 11:38

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Aysun Pekşen, mantar zehirlenmelerine dikkati çekerek, " "Doğa mantarları sadece uzmanlar tarafından toplanmalı" uyarısında bulundu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Aysun Pekşen, mantar zehirlenmelerine dikkati çekerek, " "Doğa mantarları sadece uzmanlar tarafından toplanmalı" uyarısında bulundu.

Pekşen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sonbaharla birlikte doğada insanların mantar toplamaya başladıklarını belirterek, doğada yetişen mantarların iyi tanımayan kişilerce toplanmasının ve tüketilmesinin, ölümle sonuçlanabilecek zehirlenmelere yol açabileceğini vurguladı.

"Yüzün üzerinde zehirli mantar var, bunların 10'u ciddi anlamda ölümcül"

Doğa mantarları içinde tüketim kalitesi yükseklerin yanında zehirlilerinin de bulunduğuna dikkati çeken Pekşen, şöyle devam etti:

"Mantarları iyi tanımayan toplayıcılar tarafından yenilebilen ve zehirli mantarlar kolaylıkla karıştırılabilmekte. Doğa mantarları toplama mevsimi başladı. Bu dönemde artan mantar zehirlenmelerine karşı dikkatli olunmalı. Doğa mantarları sadece uzmanlar tarafından toplanmalı. Mevsim itibariyle mantarların oldukça fazla olduğu bir dönemdeyiz. Karadeniz Bölgesi olarak çok büyük bir mantar zenginliğimiz var. Ancak mantar toplarken, mantarları çok iyi tanıyıp bildiğimiz mantarları toplamamız gerekiyor. Çünkü, doğa mantarlarındaki en büyük tehdit zehirli mantarlarla, yenilebilir mantarların karıştırılmasıdır. Yüzün üzerinde zehirli mantar var, bunların 10'u ciddi anlamda ölümcül. Bilinçsizce mantar toplamak ve tüketmek tehlikeli olabiliyor."

Halk arasında, mantarın zehirli olup olmadığını anlamak için "Ağaç kütüğünde yetişiyorsa ya da tam tersi çayırda yetişiyorsa zehirsizdir, gümüş kaşığı koyarsanız kararırsa zehirlidir" gibi inanışlar olduğunu söyleyen Pekşen, "Bu tip inanışlarla hareket etmek çok sakıncalı durumlar ortaya çıkarabiliyor. Doğadan toplanan mantarlarda bir tane bile zehirli tür araya karışmış olsa zehirlenme söz konusu olabiliyor." dedi.

Hangi mantar türünün yendiğinin iyi bilinmesi gerektiğinin altını çizen Pekşen, şunları kaydetti:

"Bu nedenle mantarlar iyi tanınmalıdır. Eğer çok iyi biliyor ve tanıyorsanız lütfen mantar toplayın. Bilindik mantarlarımız var, kanlıca mantar türleri, turuncu, sütlü türler, fındık tirmiti gibi bilinen mantarlarımız var. Mantarlar sporlarla çoğalıyor. Bu türlerin içine de zehirli türler karışabiliyor. Doğa mantarları konusunda risk alınmamalıdır. Doğa mantarları konusunda bilgi sahibi değilseniz, kültür mantarları tercih edilmelidir."

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Mantar zehirlenmelerine karşı uzmanlar yine uyardı - Son Dakika

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