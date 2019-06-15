Son Dakika Haberleri: Mantar zehirlenmesine karşı uyarı
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Mantar zehirlenmesine karşı uyarı

2 saat önce

Kavak Tarım ve Orman Müdürü Ergin Taş, doğada yetişen mantarlara karşı zehirlenme uyarısında bulundu.

Mantar zehirlenmesine karşı uyarı, System.String[]
Kavak Tarım ve Orman Müdürü Ergin Taş, doğada yetişen mantarlara karşı zehirlenme uyarısında bulundu.
Taş, yaptığı açıklamada, son günlerde artan yağışlarla mera, çayır ve orman arazilerinde çeşitli tür ve görünümde mantarlar yetiştiğini söyledi.
Doğada yetişen zararsız mantarın diğerlerinden ayırt edilmesinin çok güç olduğuna dikkati çeken Taş, "Doğada yetişen onlarca çeşit mantar var. Hemen hemen pek çoğu birbirine benzediğinden zehirsiz mantarı zararlı mantarlardan ayırt etmek çok güç. Artık mantar zehirlenmesi olsun istemiyoruz." dedi.
Taş, zehirlenmelerin önüne geçmek için doğadan toplanan mantar yerine kültür mantarı tüketilmesi önerisinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:32 Kaynak: AA
Kavak, Güncel
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