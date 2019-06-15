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Mantardan zehirlenen kadın öldü, eşi yoğun bakımda

3 saat önce

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde yedikleri mantardan zehirlenen Satı Doğan (76) hayatını kaybederken, eşi Satılmış Doğan hastanede yaşam savaşı veriyor.

Mantardan zehirlenen kadın öldü, eşi yoğun bakımda, System.String[]
KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde yedikleri mantardan zehirlenen Satı Doğan (76) hayatını kaybederken, eşi Satılmış Doğan hastanede yaşam savaşı veriyor.
Safranbolu Emek Mahallesi'nde oturan Satılmış Doğan ve eşi Satı Doğan, dün ormandan topladıkları mantarı evlerinde yedi. Ancak bir süre sonra çiftte mide bulantısı ve kusma baş gösterdi. Doğan çifti, Safranbolu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki ilk tedavilerinin ardından Karabük'teki özel bir hastaneye sevk edilen çiftten Satı Doğan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, eşi yoğun bakımda tedavi altına alındı. 5 çocuk annesi Satı Doğan bugün Safranbolu Merkez Camii'ne kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.


- Safranbolu
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 04:46 Kaynak: DHA
Emek Mahallesi, Karabük, Satılmış Doğan, Safranbolu, Güncel
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