"Mantı bükenlerin" tercihi "Teröre başörtülü yanıt" fotoğrafı oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Mantı bükenlerin' tercihi 'Teröre başörtülü yanıt' fotoğrafı oldu - Son Dakika

"Mantı bükenlerin" tercihi "Teröre başörtülü yanıt" fotoğrafı oldu

6 saat önce

Kayseri'deki lokantalarda mantı yapan kadınlar, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kayseri'deki lokantalarda mantı yapan kadınlar, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kocasinan Belediyesi'nin işlettiği Kafesinan Hanımeli Lokantası'nda meşhur Kayseri mantısı yapan kadınlar, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yıl boyunca çektiği haber, yaşam ve spor kategorisindeki fotoğrafları inceledi.

Mantı yaparak evinin bütçesine katkıda bulunan Fatma Muratdağı, haber kategorisinde Peter Adones'in "Teröre başörtülü yanıt", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam", spor kategorisinde ise "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.

Ayşe Özçelik de haber kategorisinde Peter Adones'in "Teröre başörtülü yanıt", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", spor kategorisinde ise Ayhan İşcen'in "Milli yüzücüden Tokyo hedefi" fotoğrafını seçti.

Fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını dile getiren Özçelik, emek veren herkesi tebrik etti.

Kocasinan Belediyesi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 02:12 Kaynak: AA
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